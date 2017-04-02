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Володимир МАЗЯР: «Мабуть буду сьогодні подавати у відставку»

Головний тренер «Вереса» прокоментував серію невдач рівненського клубу

  • 02.04.2017 20:28
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Метки
ФК Верес
© ФК Верес

Головний тренер «Вереса» Володимир Мазяр так прокоментував домашню поразку своєї команди від чернігівської «Десни» (0:2):

- Команда програла сьогодні, програла в голах, а не в бажанні. Чудес не буває. Що посієш, те пожнеш. Не хочу жалітись, жаліють людей хворих, а ми всі здорові... Після третьої поразки мені треба задуматись. Мабуть буду сьогодні подавати у відставку. Може людина, яка прийде, зможе щось зробити. Хоча треба задуматися.

Якою команда була, а якою стала після зими? Чогось вона не біжить, не має того азарту. Воно не через відсутність бажання, бажання було. Щоб мати швидкість, мати награні комбінації... Я вже казав, не може піаніст тренуватися на розстроєному роялі. Ще раз дякую вболівальникам. Мабуть це моя остання гра.

Источник — ФК Верес

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