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30-й тур
Арсенал
2:2
Ман Сити
02.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал — Манчестер Сити — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити»

  • 02.04.2017 20:55
  • 610 просмотров
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Метки
ФК Арсенал. «Арсенал» — «Манчестер Сити»
© ФК Арсенал. «Арсенал» — «Манчестер Сити»

В поединке 30-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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