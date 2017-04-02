Фаворов забил первый гол за датский Вайле

Украинский полузащитник Артем Фаворов, который выступает в датском клубе «Вайле», забил дебютный мяч за новую команду.

23-летний хавбек отличился в поединке второго датского дивизиона против «Вендисселя», сделав счет в матче 2:0. Команда украинца не смогла удержать преимущество и проиграла со счетом 2:3.

Напомним, Фаворов играет в «Вайле» на правах аренды, права на футболиста принадлежат кропивницкой «Звезде».