Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Фаворов забил первый гол за датский Вайле

Команда украинца уступила со счетом 2:3

  • 02.04.2017 20:18
  • 163 просмотров
  • 0 комментария
Метки
footballua.tv. Артем Фаворов
© footballua.tv. Артем Фаворов

Украинский полузащитник Артем Фаворов, который выступает в датском клубе «Вайле», забил дебютный мяч за новую команду.

23-летний хавбек отличился в поединке второго датского дивизиона против «Вендисселя», сделав счет в матче 2:0. Команда украинца не смогла удержать преимущество и проиграла со счетом 2:3.

Напомним, Фаворов играет в «Вайле» на правах аренды, права на футболиста принадлежат кропивницкой «Звезде».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.