ПАЛЯНИЦЯ: «Зінченко та Малиновський не такі сильні, як Марлос»

Олександр Паляниця висловив думку з приводу натуралізації Марлоса.

«Так, Марлос був би збірній дуже корисний. Хлопець швидкий, технічний, креативний, нестандартний і гостро діє в атаці. Саме такого футболіста нам бракує у центрі, адже на флангах діють Ярмоленко з Коноплянкою. На позиції Марлоса грають Зінченко та Малиновський. Що не кажіть, але вони не такі сильні, як Марлос. Та все одно я все-таки вважаю, що ми повинні обійтися без Марлоса попри те, що він сильніший за українських гравців його амплуа», - сказав Паляниця.