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ПАЛЯНИЦЯ: «Зінченко та Малиновський не такі сильні, як Марлос»

Спеціаліст висловив думку з приводу натуралізації барзильця

  • 02.04.2017 19:56
  • 312 просмотров
  • 1 комментария
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plussport.com.ua. Александр Паляница
© plussport.com.ua. Александр Паляница

Олександр Паляниця висловив думку з приводу натуралізації Марлоса.

«Так, Марлос був би збірній дуже корисний. Хлопець швидкий, технічний, креативний, нестандартний і гостро діє в атаці. Саме такого футболіста нам бракує у центрі, адже на флангах діють Ярмоленко з Коноплянкою. На позиції Марлоса грають Зінченко та Малиновський. Що не кажіть, але вони не такі сильні, як Марлос. Та все одно я все-таки вважаю, що ми повинні обійтися без Марлоса попри те, що він сильніший за українських гравців його амплуа», - сказав Паляниця.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 02.04.2017 20:05
    +1
    Марлос не такой украинец , как Зинченко и Малиновский. И не такой молодой.
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