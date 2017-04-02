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30-й тур
Пескара
1:1
Милан
02.04.2017, FT

Пескара — Милан — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Пескара» — «Милан»

  • 02.04.2017 19:34
  • 164 просмотров
  • 1 комментария
Метки

В поединке 30-го тура чемпионата Италии «Пескара» — «Милан» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    demagle
      demagle, 02.04.2017 19:42
    0
    Пескара — Милан — 2:0. Видеообзор матча
    В поединке 30-го тура чемпионата Италии «Пескара» — «Милан» команды сыграли вничью:

    Вы че там курите?
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