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23-й тур
Карпаты
2:0
Сталь Каменское
02.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Карпаты — Сталь — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Карпаты» — «Сталь»

  • 02.04.2017 19:23
  • 662 просмотров
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Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

В поединке 23-го тура чемпионата Украины «Карпаты» — «Сталь» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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