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Реал разгромно победил Алавес

Мадридский клуб забил два гола в концовке поединка

  • 02.04.2017 19:17
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realmadrid.com. Криштиану Роналду
© realmadrid.com. Криштиану Роналду

Чемпионат Испании. 29-й тур

Реал Мадрид – Алавес – 3:0
Голы: 1:0 – 31 Бензема, 2:0 – 85 Иско, 3:0 – 88 Начо.

Реал Мадрид – Касилья, Варан (Карвахаль, 11), Начо, Данило, Пепе, Модрич (Ковачич, 68), Кроос, Иско, Бэйл, Роналду, Бензема (Васкес, 81).
Алавес – Пачеко, Лагуардиа, Тео, Эли, Феддаль, Мендес (Катаи, 75), Камараса (Сантос, 84), Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Ромеро, 69), Токеро, Дейверсон.
Предупреждения: Эли (17), Ману Гарсия (87).

Источник — Sport.ua

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