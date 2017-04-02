Реал разгромно победил Алавес

Чемпионат Испании. 29-й тур
Реал Мадрид – Алавес – 3:0
Голы : 1:0 – 31 Бензема, 2:0 – 85 Иско, 3:0 – 88 Начо.
Реал Мадрид – Кас илья, Варан (Карвахаль, 11), Начо, Данило, Пепе, Модрич (Ковачич, 68), Кроос, Иско, Бэйл, Роналду, Бензема (Васкес, 81).
Алавес – Пачеко, Лагуардиа, Тео, Эли, Феддаль, Мендес (Катаи, 75), Камараса (Сантос, 84), Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Ромеро, 69), Токеро, Дейверсон.
Предупреждения: Эли (17), Ману Гарсия (87).
Источник — Sport.ua
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