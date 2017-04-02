Фиорентина обыграла Болонью, Милан сыграл вничью с Пескарой

Чемпионат Италии. 30-й тур
«Дженоа» – «Аталанта» – 0:5
Голы: 0:1 – 25 Конти, 0:2 – 32, пенальти Гомес, 0:3 – 63 Гомес, 0:4 – 76 Кальдара, 0:5 – 83 Гомес.
«Дженоа» – Рубиньо, Муньос, Хентилетти (Хильемарк, 46), Иццо, Бурдиссо, Лазович (Бегетто, 72), Ригони, Нтчам (Морозини, 56), Лаксальт, Симеоне, Пинилья.
«Аталанта» – Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Кессиэ, Куртич, Спинаццола, Гомес (Хатебур, 83), Фройлер (Грасси, 81), Конти (Д'Алессандро, 79), Петанья.
Предупреждения: Ригони (26), Бурдиссо (47), Пинилья (60), Кессиэ (74).
Удаление: Пинилья (60).
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«Пескара» – «Милан» – 1:1
Голы: 1:0 – 12, автогол Палетта, 1:1 – 41 Пашалич.
«Пескара» – Фьорилло, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Бово, Бенали, Мемушай (Миличевич, 85), Баэбек, Мунтари (Бруно, 66), Капрари (Черри, 76), Кулибали.
«Милан» – Доннарумма, Палетта, Ванджони, Калабрия, Романьоли, Фернандес (Куцка, 76), Соса (Локателли, 70), Деулофеу, Пашалич, Окампос, Бакка (Лападула, 58).
Предупреждения: Бираги (25), Бово (52), Палетта (58), Кулибали (62), Соса (63), Мемушай (75), Локателли (78), Бруно (85).
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«Фиорентина» – «Болонья» – 1:0
Гол: 1:0 – 51 Эль-Бабакар.
«Фиорентина» – Тэтэрушану, Милич, Томович, Астори, Санчес, Иличич (Сапонара, 70), Бадель, Кристофоро, Валеро, Тельо (Кьеза, 84), Калинич (Эль-Бабакар, 46).
«Болонья» – Миранте, Гастальделло, Майетта, Мбайе, Торосидис (Ди Франческо, 77), Вивиани (Джемаили, 54), Донса, Крейчи, Таидер (Надь, 54), Верди, Дестро.
Предупреждения: Дестро (29), Бадель (59), Томович (70), Кристофоро (78), Крейчи (90).
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«Палермо» – «Кальяри» – 1:3
Голы: 1:0 – 26 Гонсалес, 1:1 – 48 Ионицэ, 1:2 – 58 Боррьелло, 1:3 – 89 Ионицэ.
«Палермо» – Фулиньяти, Витиелло (Шаллаи, 80), Рисполи, Гольданига, Пеццелла, Гацци (Балог, 67), Бруно Энрике (Ло Фасо, 88), Трайковски, Чочев, Гонсалес, Несторовски.
«Кальяри» – Биттенкур, Алвеш, Пизакане, Мурру, Ионицэ, Исла, Тахцидис, Жоао Педро (Фараго, 81), Падоин, Боррьелло (Дейола, 90), Сау (Хан Кван Сон, 86).
Предупреждения: Гацци (5), Исла (16), Бруно Энрике (75), Трайковски (90).
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«Кьево» – «Кротоне» – 1:2
Голы: 0:1 – 51 Феррари, 1:1 – 57 Пеллиссье, 1:2 – 82 Фальчинелли.
«Кьево» – Секулин, Каччаторе, Гамберини (Сполли, 64), Дайнелли, Фрей, Бирса (Меджорини, 58), Радованович, Кастро, де Гузман, Инглезе (Гакпе, 83), Пеллиссье.
«Кротоне» – Кордац, Мартелла, Феррари, Чеккерини, Рози, Роден (Налини, 60), Капецци (Барберис, 80), Крисетиг, Тротта, Фальчинелли (Сампиризи, 87), Стоян.
Предупреждения: Чеккерини (65), Кастро (68), Рози (74), Радованович (90).
Источник — Sport.ua
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