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Александр Гладкий забил 80-й гол в чемпионате Украины

29-летний нападающий вышел на 13 место в списке лучших бомбардиров в истории украинского первенства

  • 02.04.2017 18:51
  • 213 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Карпаты. Александр Гладкий
© ФК Карпаты. Александр Гладкий

Форвард «Карпат» Александр Гладкий отметился дублем в ворота «Стали» в матче 23-го тура УПЛ. Таким образом, общее количество голов 29-летнего нападающего в чемпионатах Украины достигло 80 мячей.

Второй мяч в ворота «Стали» вывел Гладкого на тринадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории украинского первенства. Чтобы войти в первую десятку, Александру нужно забить еще четыре мяча.

Распределение голов Гладкого по клубам:

«Металлист» (Харьков) – 1
«Харьков» (Харьков) – 14
«Шахтер» (Донецк) – 41
«Днепр» (Днепр) – 2
«Карпаты» (Львов) – 21

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 02.04.2017 19:05
    0
    а за Динамо ноль забив ..... давай сто
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