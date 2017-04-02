Александр Гладкий забил 80-й гол в чемпионате Украины

Форвард «Карпат» Александр Гладкий отметился дублем в ворота «Стали» в матче 23-го тура УПЛ. Таким образом, общее количество голов 29-летнего нападающего в чемпионатах Украины достигло 80 мячей.
Второй мяч в ворота «Стали» вывел Гладкого на тринадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории украинского первенства. Чтобы войти в первую десятку, Александру нужно забить еще четыре мяча.
Распределение голов Гладкого по клубам:
«Металлист» (Харьков) – 1
«Харьков» (Харьков) – 14
«Шахтер» (Донецк) – 41
«Днепр» (Днепр) – 2
«Карпаты» (Львов) – 21
Источник — Sport.ua
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