НЕСТЕРОВ: «Гладкий нам очень помогает, цепляется за мячи, забивает»

Защитник львовских «Карпат» Андрей Нестеров прокомментировал уверенную победу над «Сталью» со счетом 2-0.

- В первую очередь, было тяжело играть из-за погодных условий, так как было очень жарко. Для обеих команд выдался трудный матч, но мы себя перебороли и выиграли. Я считаю, что это заслуженная победа 3 очка в копилку.

- Наверное, приятно начинать второй этап с такой уверенной победы?

- Конечно! Побеждать всегда приятно.

- Что скажете о сопернике? Ожидали от «Стали» чего то большего?

- Они в основном играли за счет длинных передач, а мы были готовы к этому, потому что хорошо разобрали соперника. Справились в защите довольно хорошо.

- За счет чего в большей степени победили сегодня?

- Я думаю, что за счет настроя и за счет характера!

- Новая форма тоже в какой-то мере поспособствовала победе?

- Не думаю (улыбается).

- Какую роль, по-Вашему, в команде сейчас играет Александр Гладкий? Мне кажется, «Карпатам» давно не хватало именно такого форварда.

- Да, Саня квалифицированный футболист, который не нуждается в представлении. Он нам сейчас очень помогает, цепляется за мячи, забивает.

- Держали в голове тот факт, что «Днепр» вчера обыграл «Звезду» и вам надо было обыгрывать «Сталь», что бы не позволить себя догнать?

- Да, об этом факте знали, но мы, прежде всего, следим за своей игрой, стоит задача побеждать в каждом матче. Хочется, конечно, подниматься вверх по таблице, но мы сначала смотрим на свою игру, а потом уже на конкурентов.

- Как считает, в следующем сезоне команда готова побороться за первую «шестерку»?

- Придет время, будет видно.

Александр НАГОЛЮК