Боевая ничья на Эмирейтс: Арсенал и Ман Сити сильнейшего не определили

Перед центральным поединком 30-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» оказался в очень незавидном положении. Неуверенная игра «канониров» может повлечь непопадание команды Арсена Венгера в Лигу чемпионов, а болезненные поражения в противостоянии с «Баварией» стали причиной разговоров о необходимости смены многолетнего наставника лондонского клуба. В такой ситуации весьма кстати подвернулся перерыв в чемпионате, за который тренерскому штабу «Арсенала» нужно было настроить футболистов на заключительный отрезок сезона.



«Манчестер Сити» перед сегодняшним матчем имел в своем активе семиматчевую беспроигрышную серию, но болельщики «горожан» не могут быть полностью удовлетворены игрой команды Хосепа Гвардиолы. Интересно, что в последних встречах «Сити» более уверенно действует на выезде. Правда, последними гостями на «Этихаде», которых не удалось обыграть «горожанам», были грозные «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».



Команды начали поединок без раскачки, и сразу после стартового свистка игра пошла на высоких скоростях. Первого взятия ворот долго ждать не пришлось: уже на 5-й минуте у «Сити» прошла разящая атака. Кевин де Брюйне со своей половины поля запустил мяч на ход Леруа Сане, который проскочил голкипера и с острого угла нанес точный удар в пустые ворота.



«Арсенал» попытался перевести игру на половину поля оппонентов, но контрвыпады «Ман Сити» выглядели куда острее, чем позиционное наступление «канониров». Едва не удвоил преимущество своей команды де Брюйне, после удара которого мяч попал в штангу, а с последующим добиванием от Сильвы справился Оспина.



Подопечные Венгера старательно пытались подобраться к штрафной манчестерского клуба и в конце тайма воспользовались представившимся шансом. Уолкотт избежал оффсайда, после чего с линии вратарской сравнял счет. Но радовались хозяева поля недолго. Уже в ответной атаке сначала после рикошета ворота «канониров» спасла штанга, а через несколько мгновений Агуэро с острого угла отправил мяч в сетку.



Тот же Агуэро мог стать автором дубля в начале второй половины встречи, когда после навеса с правого фланга из убойной позиции не попал в ворота. Тут же, как это часто случается в футболе, сработало известное правило: навес с углового ударом головой реализовал Шкодран Мустафи – 2:2.



В середине второй 45-минутки «горожане» завладели территориальным преимуществом, а «канониры» сделали ставку на контрвыпады. Арсен Венгер попытался усилить атаку «Арсенала» за счет выхода на поле Оливье Жиру, но француз в дальнейшем ничем себя не проявил. Хороший шанс вырвать победу был у Ивоби – после удара нигерийца с линии штрафной мяч пролетел над перекладиной. Еще один голевой момент не реализовал Агуэро, не сумевший ударом головой пробить Оспину.



Сегодняшняя ничья вряд ли устроила обоих соперников. Каждая потеря очков отдаляет «Арсенал» от лигочемпионовского места, а «Манчестер Сити», дважды лидируя в счете, не сумел сохранить победный результат. В следующем туре, который стартует уже во вторник, «Арсенал» будет проводить домашний поединок против «Вест Хэма». «Горожан» ждет очень непростое испытание, ведь им предстоит на «Стэмфорд Бридж» противостоять «Челси».





«Арсенал» - «Манчестер Сити» - 2:2 (1:2)

Тео Уолкотт, 40, Шкодран Мустафи, 53 - Леруа Сане, 5, Кун Агуэро, 42

«Арсенал»: Давид Оспина, Лоран Кошельны (Габриэль Паулиста, '46), Начо Монреал, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Гранит Джака, Месут Озил, Френсис Кокулен, Дэниэл Уэлбек (Алекс Ивоби, '76), Алексис Санчес, Тео Уолкотт (Оливье Жиру, '68)

«Манчестер Сити»: Вильфредо Кабаллеро, Гаэль Клиши, Джон Стоунс, Николас Отаменди, Давид Сильва (Пабло Сабалета, '89), Кевин де Брюйне, Леруа Сане, Фернандиньо, Хесус Навас, Рахим Стерлинг (Яя Туре, '46), Кун Агуэро

Френсис Кокулен, 15. Гранит Джака, 32. Шкодран Мустафи, 61. - Хесус Навас, 8. Фернандиньо, 47.





Удары (в створ): 8 (3) - 11 (5)

Угловые: 3 - 8

Оффсайды: 5 - 4



АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА