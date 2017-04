Селтик стал чемпионом Шотландии в шестой раз подряд

«Селтик» разгромно победил «Хартс» в матче 30-го тура чемпионата Шотландии и обеспечил себе победу в турнире.

Команда Брендана Роджерса стала чемпионом страны в шестой раз подряд и в 48 в истории.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Congratulations to Brendan and the Bhoys, Celtic Football Club are #6inarow Champions of Scotland! pic.twitter.com/O6Cxtn7bLN