Десна переграла Верес у виїзному матчі

Такі матчі прийнято називати поєдинками за 6 очок. Перед звітним поєдинком «Верес» посідав друге місце, на два очки випереджуючи «Десну». А ще це була перша зустріч рівнян на «Авангарді». Усі ці фактори забезпечили на трибунах аншлаг.

Не встигли ще глядачі, як слід, вмоститися на стільцях, а дехто і на старих лавках, як «Десна» усіх приголомшила голом. Найспритнішим перед воротами виявився Денис Фаворов.

До кінця тайму «Верес» заволодів незначною перевагою, але створити жодного серйозного моменту на важкому полі до перерви так і не зміг.

На другий тайм Володимир Мазяр випустив замість Сергія Герасимця Антона Котляра. «Верес» ніби притис суперника, але... знову пропустив. Богдан Когут після прострілу відбив м’яч перед собою, і Ігор Кірієнко ударом головою подвоїв рахунок.

Супермомент скоротити відставання на 69-й хвилині мав Руслан Степанюк, але після навісу Антона Котляра пробив біля штанги. На 75-й хвилині ще один момент - у Ростислава Волошиновича. Потужний удар влучив у захисника. На 90-й хвилині небезпечно пробивав Стапанюк - вище воріт. Вже у доданий арбітром час «Десна» могла забити втретє, провівши гостру контратаку.

Зрештою, гра так і завершилася - 0:2.

«Верес» (Рівне) – «Десна» (Чернігів) – 0:2 (0:1)

Голи: Фаворов (3), Кірієнко (54)

«Верес»: Когут, Борзенко (к), Лухтанов (Каваців, 66), Зозуля, Западня, Кучеров, Орловський (Морозенко), Волошинович, Герасимець (Котляр, 46), Степанюк, Козьбан. Запасні: Ільющенков, Лебедь, Сікорський, Петько. Головний тренер – Володимир Мазяр.

«Десна»: Махновський, Чорноморець, Фаворов, Максименко, Мельник (к), Бовтрук (Волков, 73), Картушов, Мостовий, Щедраков, Чепурненко (Коберідзе, 79), Кірієнко (Лисенко, 85). Запасні: Шевченко, Солдат, Головко, Арвеладзе. Головний тренер – Олександр Рябоконь.

Попередження: Борзенко (61) Морозенко (65), Волошинович (71) - Фаворов (41)





