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Василий Кравец дебютировал в составе Луго

19-летний украинский защитник вышел в стартовом составе на матч против «Реус Депортиу»

  • 02.04.2017 17:53
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ФК Карпаты. Василий Кравец (справа)
© ФК Карпаты. Василий Кравец (справа)

Бывший защитник «Карпат» Василий Кравец, который перешел на правах аренды в «Луго», дебютировал в составе испанского клуба.

19-летнего украинец вышел в стартовом составе своей новой команды на матч 32 тура Сегунды против «Реус Депортиу».

После первого тайма счет в матче не открыт.

Источник — Sport.ua

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