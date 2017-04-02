Василий Кравец дебютировал в составе Луго

Бывший защитник «Карпат» Василий Кравец, который перешел на правах аренды в «Луго», дебютировал в составе испанского клуба.
19-летнего украинец вышел в стартовом составе своей новой команды на матч 32 тура Сегунды против «Реус Депортиу».
После первого тайма счет в матче не открыт.
Источник — Sport.ua
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