Артем БЕСЕДИН: «Пропущенный на первых минутах гол нас очень разозлил»

Нападающий «Динамо» Артем Беседин поделился эмоциями от игры с «Александрией» (4:1).

- Когда «Динамо» Киев пропускает мяч на первых минутах, это очень злит нашу команду. Конечно, этого делать не нужно. Мы собрались и показали очень хорошую игру во втором тайме, забили все «свои» мячи, все голы рабочие, поэтому результат закономерен.

- То есть, если бы не пропущенный на второй минуте гол, разгрома могло бы не быть?

- Думаю да, счет был бы не таким. Лично меня пропущенный на первых минутах гол очень разозлил, и мне хотелось выйти на поле и доказать, что это случайность. Уже надоедает пропускать такие мячи, из-за которых мы выходим на матч по сути уже проигрывая. В такую ситуацию мы попадаем уже не первый раз, с этим нужно бороться.

- Ты продавил защиту хозяев, как таранный форвард, когда забил гол?

- Да, можно сказать и так. Я ждал эту передачу еще раньше, Андрей по делу раскачал оппонента, пас прошел, мяч дошел до меня, и я поставил точку в атаке. Это типичный гол нападающего. Хорошо, что забили, это был важный гол, после него команда почувствовала уверенность. Дальше уже был вопрос времени – сколько мячей мы забьем. Я больше чем на сто процентов был уверен в том, что мы победим.

- Это твой самый быстрый гол в карьере после выхода на замену?

- Наверное, да.