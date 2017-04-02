Суонси и Мидлсбро сыграли нулевую ничью

Чемпионат Англии. 30-й тур
«Суонси» – Мидлсбро» – 0:0
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Корк, Сигурдссон, Фер, Нарсинх, Айю.
«Мидлсбро» – Вальдес, Эспиноса, Фабио (Форшоу, 65), Барраган, Гибсон, де Рон, Клейтон, Даунинг, Траоре, Рамирес (Жестед, 39), Негредо.
Предупреждения: Фер (16), Фабио (23), Моусон (58), Негредо (69), Жестед (79).
Источник — Sport.ua
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