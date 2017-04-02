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Суонси и Мидлсбро сыграли нулевую ничью

Аутсайдеры чемпионата Англии не смогли распечатать ворота друг друга

  • 02.04.2017 17:38
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Чемпионат Англии. 30-й тур

«Суонси» – Мидлсбро» 0:0

«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Корк, Сигурдссон, Фер, Нарсинх, Айю.
«Мидлсбро» – Вальдес, Эспиноса, Фабио (Форшоу, 65), Барраган, Гибсон, де Рон, Клейтон, Даунинг, Траоре, Рамирес (Жестед, 39), Негредо.
Предупреждения: Фер (16), Фабио (23), Моусон (58), Негредо (69), Жестед (79).

Источник — Sport.ua

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