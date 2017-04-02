Олег ДУЛУБ: «Хорошо, что все так для нас закончилось»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб:

- Когда мы готовились к поединку со «Сталью», проанализировали всю статистику соперника. Команда не проиграла ни одной встречи в предсезонке и в весенней части чемпионата. До паузы «Сталь» набрала столько же очков, сколько «Шахтер». Это говорит о силе команды. Исходя из всего этого, была выстроена стратегия на матч. В первом тайме играли более агрессивно. Когда добились результата уже соперник благодаря перестроениям, сделанным Леонидом Станиславовичем, перевел игру на нашу половину. Хорошо, что все так для нас закончилось. Мы сумели быстро среагировать и в конце поединка могли довести счет до более крупного.

- Что с Ксензом? Почему он так часто травмируется?

- Что с Павлом Ксензом, покажет обследование. Он довольно опытный игрок и у него есть своя история травм. У него игра построена на «взрывах», дополнительная нагрузка падает на опорно-двигательный аппарат. «Сталь» из команд, с кем мы до этого играли, самая агрессивная: в единоборствах, на подборах.

- Вы довольны тем, как ваши игроки выходили из-под прессинга?

- В первом тайме у нас это получалось потому, что мы были готовы к их прессингу. В течение недели отрабатывали этот элемент, второй мяч – это выход из-под прессинга плюс стандартное положение. Во втором тайме немного не получилось в силу разных психологических причин.