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Александр СОПКО: «Преимущество Динамо росло с каждой минутой»

Футбольный эксперт – о матче чемпионата Украины

  • 02.04.2017 17:05
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ТК Футбол. Александр Сопко
© ТК Футбол. Александр Сопко

Футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал результат матча «Александрия» - «Динамо» (1:4).

- Футбол «Александрии» очень энергозатратный. На протяжении всего матча было много борьбы, приходилось много бегать. Футболистов «Александрии» просто не хватило на все 90 минут. В первом тайме «Динамо» играло в свой футбол, нельзя сказать, что команда вышла расслабленной на поединок. Просто во второй половине удалось дожать «Александрию», преимущество киевлян росло с каждой минутой.

Источник — ТК Футбол

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