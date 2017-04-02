Александр СОПКО: «Преимущество Динамо росло с каждой минутой»

Футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал результат матча «Александрия» - «Динамо» (1:4).
- Футбол «Александрии» очень энергозатратный. На протяжении всего матча было много борьбы, приходилось много бегать. Футболистов «Александрии» просто не хватило на все 90 минут. В первом тайме «Динамо» играло в свой футбол, нельзя сказать, что команда вышла расслабленной на поединок. Просто во второй половине удалось дожать «Александрию», преимущество киевлян росло с каждой минутой.
Источник — ТК Футбол
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