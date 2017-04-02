Нападающий «Ильичевца» Руслан Фомин отметился шедевральным голом во вчерашнем матче первой лиги против «Оболонь-Бровар».
31-летний форвард эффектно замкнул прострел с правого фланга и удвоил преимущество своей команды. Матч закончился уверенной победой приазовцев со счетом 3:0.
Источник — Sport.ua
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