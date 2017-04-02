Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ВИДЕО ДНЯ. Шикарный гол пяткой Фомина в ворота Оболонь-Бровар

Форвард «Ильичевца» эффектно замкнул прострел с фланга

  • 02.04.2017 16:57
  • 444 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fclilich.com. Руслан Фомин
© fclilich.com. Руслан Фомин

Нападающий «Ильичевца» Руслан Фомин отметился шедевральным голом во вчерашнем матче первой лиги против «Оболонь-Бровар».

31-летний форвард эффектно замкнул прострел с правого фланга и удвоил преимущество своей команды. Матч закончился уверенной победой приазовцев со счетом 3:0.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.