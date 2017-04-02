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Йожеф САБО: «Ярмоленко вытянул матч против Александрии»

Экс-тренер «Динамо» – о матче 23-го тура УПЛ

  • 02.04.2017 16:39
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footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказал мнение о победе киевлян над «Александрией».

- Во втором тайме игроки «Динамо» добавили в скорости, а футболисты «Александрии» просто устали. Главный тренер старался вносить коррективы, но ничего не получилось. Сегодня отмечу Андрея Ярмоленко, который вытянул эту игру. Также, стоит отметить Дениса Гармаша.

Источник — ТК Футбол

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