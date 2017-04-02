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23-й тур
Александрия
1:4
Динамо Киев
02.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия — Динамо Киев — 1:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Александрия» — «Динамо Киев»

  • 02.04.2017 16:46
  • 1599 просмотров
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Метки
ФК Александрия
© ФК Александрия

В поединке 23-го тура чемпионата Украины «Александрия» — «Динамо Киев» крупную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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