Леонид КУЧУК: «Карпаты уже нельзя назвать молодой командой»

Головний тренер «Сталі» Леонід Кучук:

– У другій половині гри команда створила набагато більше моментів. З чим це пов’язано, налаштовували футболістів виключно на другий тайм?

– Я налаштовував гравців ще на початку матчу. Неуважно зіграли, хоч і мали перевагу. Команда показала, наскільки добре вона вміє перебудовуватись. Можливо, не вистачило холоднокровності та виконавчої майстерності від деяких гравців. Надалі ми будемо над цим працювати.

– Яку тактику обирали на гру і чи задоволені командою?

– Ми можемо грати по-різному. Сьогодні намагались використовувати слабкі сторони «Карпат». Матч вийшов цікавим. Дехто нас критикує, але навіть у цій грі ми рухаємось вперед.

– Порівняйте сьогоднішні «Карпати» з тими, що грали ще восени...

– «Карпати» вже не можна назвати молодою командою. Беручи будь-яку лінію, там грають досвідчені гравці. Тому, львівський клуб теж є досвідченим.

– Здавалось, що ваша команда грала деколи занадто грубо...

– У фізичному плані ми переграли «Карпати». Особисто я не хотів, щоб гра зупинялась. Потрібно збільшувати швидкість матчу, змусити команди не фолити, а триматись виключно єдиноборств. Це те, що просуває футбол вперед. Я хотів, щоб мої гравці грали без пауз, навпаки, ще швидше. Коли зупиняється матч, він втрачає свою видовищність.

– Для вас не стало несподіванкою, що «Карпати» змогли вийти з-під пресингу від «Сталі»?

– Їм стало легше, тому що вони забили. Ми змінювали свої тактики взаємодії та бачили, що це стало несподіванкою для «Карпат». Незадоволений готовністю кількох футболістів, але у футболі немає нічого випадкового.