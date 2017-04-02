Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леонид КУЧУК: «Карпаты уже нельзя назвать молодой командой»

«Карпаты» – «Сталь» – 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «сталеваров»

  • 02.04.2017 17:17
  • 237 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Леонид КУЧУК: «Карпаты уже нельзя назвать молодой командой»

Головний тренер «Сталі» Леонід Кучук:

– У другій половині гри команда створила набагато більше моментів. З чим це пов’язано, налаштовували футболістів виключно на другий тайм?
– Я налаштовував гравців ще на початку матчу. Неуважно зіграли, хоч і мали перевагу. Команда показала, наскільки добре вона вміє перебудовуватись. Можливо, не вистачило холоднокровності та виконавчої майстерності від деяких гравців. Надалі ми будемо над цим працювати. 
 
– Яку тактику обирали на гру і чи задоволені командою?
– Ми можемо грати по-різному. Сьогодні намагались використовувати слабкі сторони «Карпат». Матч вийшов цікавим. Дехто нас критикує, але навіть у цій грі ми рухаємось вперед. 
 
– Порівняйте сьогоднішні «Карпати» з тими, що грали ще восени...
– «Карпати» вже не можна назвати молодою командою. Беручи будь-яку лінію, там грають досвідчені гравці. Тому, львівський клуб теж є досвідченим. 
 
– Здавалось, що ваша команда грала деколи занадто грубо...
– У фізичному плані ми переграли «Карпати». Особисто я не хотів, щоб гра зупинялась. Потрібно збільшувати швидкість матчу, змусити команди не фолити, а триматись виключно єдиноборств. Це те, що просуває футбол вперед. Я хотів, щоб мої гравці грали без пауз, навпаки, ще швидше. Коли зупиняється матч, він втрачає свою видовищність.
 
– Для вас не стало несподіванкою, що «Карпати» змогли вийти з-під пресингу від «Сталі»?
– Їм стало легше, тому що вони забили. Ми змінювали свої тактики взаємодії та бачили, що це стало несподіванкою для «Карпат». Незадоволений готовністю кількох футболістів, але у футболі немає нічого випадкового.

 

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.