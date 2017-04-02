Сергей РЕБРОВ: «Почти не дали ничего оппоненту создать у своих ворот»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

- Всегда непросто играть с «Александрией», потому что это организованная команда. Вне зависимости от того, кто выходит на поле, они всегда действуют организованно, и за счет этого занимают место в первой шестерке.

Сегодня в первом тайме мы столкнулись с определенными проблемами, конечно, в их числе и быстрый гол. Если вы видели, мы сегодня избрали немного другую модель игры, и в первом тайме нам было непросто. Во втором тайме мы подкорректировали игру и, думаю, заслуженно победили, создавали достаточно и, что самое главное, не дали ничего создать сопернику во втором тайме. Также было важно во втором тайме реализовать те моменты, которые мы создали.

- В последнее время «Динамо» непросто даются матчи с командами из нашего региона – «Зиркой», «Александрией». Это говорит о развитии футбола в области?

- Это разные команды, не буду их сравнивать. Что касается «Александрии», я уважаю тренера этой команды, он мой хороший друг. Я вижу, как он построил игру своей команды, если один-два игрока выпадают, это не создает никаких проблем, потому что команда организована, и все подчинены одной цели. Сегодня они это показали. Да, проиграли 1:4, но я вижу, что с первой до последней минуты они придерживались плана на игру и знали, за счет чего они могут взять очки. В Кропивницком была совсем другая игра.