Торино вырвал ничью в матче с Удинезе, проигрывая в 2 мяча

Кадар и Пантич ещё "притираются" в новой команде, но показывают класс игры который всел...

если ты про обводитьзащиту, ну если бы ты подумал чуть больше чем одну секунду, то догадался бы, ...

смотри полупокер, ватан это то что у тебя в голове! то что в дюсше было с ярмоленко, если бы т...