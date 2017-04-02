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Торино вырвал ничью в матче с Удинезе, проигрывая в 2 мяча

Команда Синиши Михайловича проявила характер в домашнем поединке

  • 02.04.2017 16:14
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Чемпионат Италии. 30-й тур

«Торино» – «Удинезе» – 2:2
Голы: 0:1 – 49 Янкто, 0:2 – 68 Перица, 1:2 – 70 Моретти, 2:2 – 83 Белотти.

«Торино» – Харт, Россеттини, Молинаро, Дзаппакоста, Моретти, Аккуа, Лукич (Бойе, 56), Яго Фальке (Итурбе, 14), Базелли (Лопес, 71), Ляйич, Белотти.
«Удинезе» – Скуффет, Анджелла, Ларангейра, Самир, Видмер, Агеманг-Баду, Кумс (Аднан, 77), Янкто, де Пауль (Эрто, 61), Перица (Ридер Матос, 85), Сапата.
Предупреждения: Россеттини (5), Кумс (9), Анджелла (54), Янкто (90).

Источник — Sport.ua

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