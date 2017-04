Полузащитник колумбийской «Тихуаны» Авилес Уртадо забил фантастический гол в матче против «Атласа» и стал одним из претендентов на автора лучшего гола 2017 года. 29-летний хавбек решился на удар через себя метров с 12-ти и точно попал в дальний от вратаря угол.

Матч закончился боевой ничьей 3:3, Уртадо записал в свой актив дубль.

WOW: Colombian forward Aviles Hurtado with the Goal of 2017. 😱🔥

(🎥 @LIGABancomerMX)pic.twitter.com/H8LiM7NRZE