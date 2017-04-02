Полузащитник колумбийской «Тихуаны» Авилес Уртадо забил фантастический гол в матче против «Атласа» и стал одним из претендентов на автора лучшего гола 2017 года. 29-летний хавбек решился на удар через себя метров с 12-ти и точно попал в дальний от вратаря угол.
Матч закончился боевой ничьей 3:3, Уртадо записал в свой актив дубль.
WOW: Colombian forward Aviles Hurtado with the Goal of 2017. 😱🔥— SPORF (@Sporf) 2 квітня 2017 р.
(🎥 @LIGABancomerMX)pic.twitter.com/H8LiM7NRZE
Источник — Sport.ua
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