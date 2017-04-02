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В Колумбии забили гол, который будет претендовать на премию Пушкаша

Авилес Уртадо отметился голом в стиле Василия Кобина

  • 02.04.2017 16:04
  • 1998 просмотров
  • 2 комментария
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mundodeportivo.com. Авилес Уртадо
© mundodeportivo.com. Авилес Уртадо

Полузащитник колумбийской «Тихуаны» Авилес Уртадо забил фантастический гол в матче против «Атласа» и стал одним из претендентов на автора лучшего гола 2017 года. 29-летний хавбек решился на удар через себя метров с 12-ти и точно попал в дальний от вратаря угол.

Матч закончился боевой ничьей 3:3, Уртадо записал в свой актив дубль.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dimalena
      dimalena, 02.04.2017 16:13
    +4
    Да это круть! Тут нечего сказать. В нашем чемпе ни одному нападающему даже в голову не придёт так ударить. А если придёт и промажет, то банка и клеймо пижона гарантировано.
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    tabinjoli999com.ua
      tabinjoli999com.ua, 02.04.2017 17:12
    0
    да уж супер!!!!!!!!!!
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