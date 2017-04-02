Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ДИТЯТЬЕВ: «Ворскла до сих пор не рассчиталась со многими футболистами»

Защитник «Карпат» – о долгах бывшего клуба

  • 02.04.2017 15:47
  • 71 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты. Алексей Дитятьев
© ФК Карпаты. Алексей Дитятьев

Защитник «Карпат» Алексей Дитятьев, который перешел во львовский клуб из «Ворсклы», рассказал о существующей задолженности в полтавском клубе.

«На данный момент долг существует, он не уменьшается. Ведутся переговоры с «Ворсклой». Читал в интернете о том, что клуб расплачивается с футболистами. Но до сих пор существует большая задолженность еще перед многими игроками.

Лично я всячески шел на уступки, даже когда находился в клубе. Многие до конца верили, что долги закроют. Сейчас я опять даю отсрочку, чтобы решить нормально этот вопрос. Но на данный момент я не вижу движения клуба навстречу футболистам.

Задолженность футбольного клуба «Ворскла» передо мной – 10 месяцев, она держится до сих пор. Ничего не изменилось», – сказал Дитятьев.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.