ДИТЯТЬЕВ: «Ворскла до сих пор не рассчиталась со многими футболистами»

Защитник «Карпат» Алексей Дитятьев, который перешел во львовский клуб из «Ворсклы», рассказал о существующей задолженности в полтавском клубе.

«На данный момент долг существует, он не уменьшается. Ведутся переговоры с «Ворсклой». Читал в интернете о том, что клуб расплачивается с футболистами. Но до сих пор существует большая задолженность еще перед многими игроками.

Лично я всячески шел на уступки, даже когда находился в клубе. Многие до конца верили, что долги закроют. Сейчас я опять даю отсрочку, чтобы решить нормально этот вопрос. Но на данный момент я не вижу движения клуба навстречу футболистам.

Задолженность футбольного клуба «Ворскла» передо мной – 10 месяцев, она держится до сих пор. Ничего не изменилось», – сказал Дитятьев.