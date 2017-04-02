Севилья разошлась миром с хихонским Спортингом

Чемпионат Испании. 29-й тур
«Севилья» – «Спортинг Хихон» – 0:0
«Севилья» – Рико, Лангле, Пареха, Мариано, Сарабия, Краневиттер (Йоветич, 60), Нзонзи, Насри, Корреа (Вьетто, 81), Витоло, Бен-Йеддер (Иборра, 60).
«Спортинг Хихон» – Куэльяр, Бабен, Канелья, Кастельяно, Аморебьета (Хуан Родригес, 67), Хави Торрес, Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги (Лопес, 81), Кастро (Траоре, 72).
Предупреждения: Микель Весга (34), Кастельяно (58), Пареха (59), Аморебьета (61), Насри (75), Хави Торрес (78), Мариано (83).
Источник — Sport.ua
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