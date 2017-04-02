Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер забил в своем первом матче в составе команды из США.
32-летний немец отличился результативным ударом в матче с «Монреалем». Поединок закончился ничьей 2:2.
Напомним, «Чикаго» подтвердил подписание Швайнштайгера в прошлый четверг. Ранее немецкий хавбек защищал цвета «Манчестер Юнайтед».
LEGEND: @BSchweinsteiger scores his first goal for @ChicagoFire...17 minutes into his @MLS debut. 😎👏https://t.co/N3eWnAmgZx— SPORF (@Sporf) 2 квітня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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