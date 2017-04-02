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ВИДЕО ДНЯ. Дебютный гол Швайнштайгера в МЛС

Немецкий хавбек «Чикаго Файр» отличился в первом матче за новую команду

  • 02.04.2017 15:15
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  • 1 комментария
Метки
ФК Чикаго Файр. Бастиан Швайнштайгер
© ФК Чикаго Файр. Бастиан Швайнштайгер

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер забил в своем первом матче в составе команды из США.

32-летний немец отличился результативным ударом в матче с «Монреалем». Поединок закончился ничьей 2:2.

Напомним, «Чикаго» подтвердил подписание Швайнштайгера в прошлый четверг. Ранее немецкий хавбек защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

Источник — Sport.ua

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