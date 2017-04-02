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В Десне возродят легендарную связку Белик – Воробей

Экс-форварды «Шахтера» вновь будут играть за один клуб

  • 02.04.2017 14:51
  • 1671 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Алексей Белик
© ФК Шахтер Донецк. Алексей Белик

Непревзойденный мастер ударов через себя в падении Алексей Белик будет заявлен за «Десну» (Погребы), которая выступает в рамках чемпионата Киевской области. Заметим, что цвета «Десны» уже защищает экс-партнер Белика – Андрей Воробей. Таким образов в Погребах может возродиться легендарная связка нападающих Белик – Воробей.

Ранее главный тренер «Десны» Вячеслав Руженцев признался, что команда ведет переговоры с известным футболистом.

Алексей Белик в составе «Шахтера» провел 144 матча, в которых забил 51 гол. Последним профессиональным клубом 36-летнего нападающего был запорожский «Металлург» (24 матча, 13 голов).

Источник — Footboom

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Комментарии
    seregka1991
    online
      seregka1991, 02.04.2017 15:01
    +2
    Эту связку не прощу никогда луческу.
    Таких ребят засрал... А были задатки им стать что-то вроде Шева-Ребрышко)
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    jimmi1986
      jimmi1986, 02.04.2017 15:50
    +3
    seregka1991, 02.04.2017 15:01
    Эту связку не прощу никогда луческу.
    Таких ребят засрал... А были задатки им стать что-то вроде Шева-Ребрышко)
    Воробей высказывался недавно (6 мес) по этому поводу. Ещё рассказывал про поведение бразил на поле.
    Так то, ШД и Луческу, ушатали не одного пз и напа с украинским паспортом. По факту, ШД воспитал для себе 2-3 защитника и всё.
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