В Десне возродят легендарную связку Белик – Воробей

Непревзойденный мастер ударов через себя в падении Алексей Белик будет заявлен за «Десну» (Погребы), которая выступает в рамках чемпионата Киевской области. Заметим, что цвета «Десны» уже защищает экс-партнер Белика – Андрей Воробей. Таким образов в Погребах может возродиться легендарная связка нападающих Белик – Воробей.

Ранее главный тренер «Десны» Вячеслав Руженцев признался, что команда ведет переговоры с известным футболистом.

Алексей Белик в составе «Шахтера» провел 144 матча, в которых забил 51 гол. Последним профессиональным клубом 36-летнего нападающего был запорожский «Металлург» (24 матча, 13 голов).