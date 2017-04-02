ГЕЦКО: «Сидеть за одним столом с вратарем – страшно. Он съедает все»

1-го апреля отмечается День смеха. А какой спорт без розыгрышей и шуток? Тем более в Одессе. Экс-форвард «Черноморца» Иван Гецко, забивший первый гол в истории сборной Украины, рассказал о самых забавных историях из своей карьеры.

«Это был конец 80-х — начало 90-х, — говорит Гецко. — Был в «Черноморце» водитель, Толик. Заводит он как-то автобус, и тут его зовут: «Срочно к телефону!» Он бросает автобус, бежит к телефону — а это метров 150. А мы берем и отгоняем этот «Икарус» за несколько кварталов и возвращаемся как ни в чем не бывало. А Толик уже кричит: «Катастрофа! Ребята, у меня угнали автобус». Вызывает милицию. А Прокоп (тренер Виктор Прокопенко. — Авт.) говорит ему: «Толик, ну как в Одессе могут своровать автобус с надписью «Черноморец»? Это нереально. А ты ходил по соседним кварталам? Пройдись поищи». И тут Толик прибегает такой счастливый: «Виктор Евгеньевич, спасибо вам. Нашелся!» Кому поручали отгонять автобус? Да я в основном это и делал».

«Часто подшучивали над вратарем Игорем Крапивкиным, — продолжает Гецко. — Поехали как-то на сборы в Турцию. Я, Цымбаларь, Никифоров обычно на завтраки не ходили — спать хотелось. И тут приходит время обеда. А мы тогда в сборной уже играли, были карманные деньги. И вот даем мы массажисту 60 долларов, чтобы он с ними подошел к нашему столу. Знаете, сидеть за одним столом с вратарем — страшное дело. Он съедает все. Первое еще не принесли, а он уже скушал весь хлеб. Ругались на него, но все тщетно. И тут подходит к нам массажист: «Так, Ваня, Ильюха и Юра, вы не завтракали. Вот вам по 20 долларов». Короче, проходит четыре дня. Крапивкина нет ни на завтраках, ни на обедах. И тут он является к массажисту. «Я четыре дня не ел. Давайте мне мои суточные». — «Знаешь, Игорь, сумма серьезная, подойди к главному тренеру». И вот он подходит к Прокопенко: «Виктор Евгеньевич, приятного аппетита». — «Спасибо! Что случилось?» — «Я четыре дня ничего не кушал». — «Вон оно что. Ты, наверное, лишний вес сбрасываешь?» — «Нет-нет, вы меня неправильно поняли. Я хочу получить суточные, как Цымбаларь, Гецко и Никифоров». Тут Прокопенко встает и кричит нам: «Вы, придурки, он же на тренировке у меня помрет!».

Или другой случай в том же отеле. От спонсоров игрокам вручали по ящику колы, по тем временам — с ума сойти! Кто-то прятал это в сумку, чтобы привезти домой, а Крапивкин спустился в ларек у отеля и продал ящик за полцены — за 15 долларов. Мы, конечно, все увидели. И вечером взяли кулек и пошли по номерам собирать пустые баночки. «А я их выбросил в мусорный ящик», — выпалил Игорь. «Как? Банки надо сдавать! Все под отчет. Смотри, вот у нас полный кулек банок». Бедняга попадает в запару, понимает, что ему кранты. Бежит в ларек к продавцу: «Я тебе вчера продал ящик колы за 15 долларов. Возвращай». — «Та без проблем, только уже за 30 долларов». Крапивкин этого торговца чуть не задушил. Тот вызвал полицию. Чуть Игоря в Турции не посадили».

«Еще одна история тоже связана с Крапивкиным. Едем играть в Марокко. И Игорь спрашивает: «Что там идет?» — «Как что? — говорю ему. — Зубной порошок, гуталин, простыни». Сами-то мы брали фотоаппараты «Зенит», подзорные трубы, обменивали их там на кожаные куртки. Получался серьезный бизнес. А Крапивкин набрал простыней, гуталина, шапок военных, кокард. Сумка получилась высотой с него. Таможня в Одессе была своя, нас сильно не шмонали. Но у Игоря спросили: «Что везешь?» — «Да ничего особенного. Форму вратарскую — я много падаю, в грязи валяюсь». И тут открывают сумку. А там — столько простыней... «Зачем тебе это?» — интересуются таможенники. «Да мне сказали, что там на этом можно подзаработать. Я свой, я из «Черноморца». — «Да знаем мы, что из «Черноморца». Но зачем тебе столько простыней и кокард?» Хохма была... Шапки ему вывезти не дали. А гуталин, порошок, зубную пасту пропустили. И что бы вы думали? Мы над ним смеялись. А он в Марокко продал это за сумасшедшие деньги и заработал больше, чем мы на фотиках и подзорных трубах».