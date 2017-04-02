Сергей ПОПОВ: «Мой гол в ворота России стоит особняком»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Попов рассказал о своей карьере в национальной команде.

— Сергей Александрович, вы дебютировали в главной команде страны, не пройдя через юношеские сборные. Сложно было без опыта международных встреч окунуться в такие поединки?

— Безусловно. Тогда ведь и время было непростое, все было в диковинку. Сборная только формировалась, это были ее первые шаги к признанию. Тем не менее мы пытались не уронить честь страны. Скажу больше, любой матч на уровне национальной команды всегда отличается от игр за клуб — ответственность на порядок больше.

— Вас можно было назвать универсальным игроком (Сергей Попов выступал в амплуа правого и центрального защитника, а также опорного полузащитника. — Прим.авт.). А какова ваша любимая позиция?

— Наверное, все-таки опорника. Играя на этом месте, можно было чаще ходить в атаку, что я любил делать.

— Именно поэтому у вас, исполнителя оборонительного плана, пять результативных ударов в составе сине-желтых?

— Возможно.

— А какой из голов вы можете выделить?

— Особняком, думаю, стоит гол в ворота России в квалификации к ЧЕ-2000. Также отмечу мяч, забитый португальцам в 1996 году в поединке отбора на ЧМ-1998. Оба эти гола были важны для сборной Украины.

— Но самый красивый, наверное, это мяч, забитый американцам в 1993-м?

— Смутно помню. По-моему, поразил цель дальним ударом.

— Составьте рейтинг, ну, скажем, топ-5 своих матчей за сборную.

— Мне не с руки оценивать свои игры в сине-желтой футболке. В памяти больше остаются поединки с высоким градусом напряжения, как, к примеру, выездной с Францией в 1999-м (0:0) и тот же домашний с Россией в 1998-м (3:2).

— С кем из партнеров по сборной вам было легче взаимодействовать?

— Взаимопонимания, наверное, больше было с Геной Орбу, так как мы вместе выступали в Шахтере. А вообще для меня несложно было найти общий язык с любым товарищем по национальной команде.

«Наибольшее впечатление произвел Стад де Франс»

— Свой первый матч в составе сборной помните? В 1993 году…

— Тогда в Одессе нам не удалось обыграть Израиль — 1:1. Хотя не та встреча была моей дебютной в сине-желтой футболке. Осенью 1992-го мы автобусом ездили в Польшу, где сыграли с хозяевами — 3:3. Но в архивах, если не ошибаюсь, записано, что это была игра сборной клубов, поэтому поединок не внесен в общий реестр матчей национальной команды.

— А кто тогда забивал у украинцев?

— Один гол на моем счету, также отличился Женя Похлебаев, а вот кто стал автором еще одного мяча, уже не вспомню.

— Какой из зарубежных стадионов в период выступлений за сборную произвел на вас наибольшее впечатление?

— Парижский Стад де Франс.

— Вы участвовали в пяти отборочных циклах, но в финальную часть чемпионатов мира и Европы не пробились. Чего нашей сборной тогда не хватило?

— Опыта. Тогда наши игроки не так много матчей проводили за свои клубы в еврокубках, поэтому и сборная где-то не дотягивала до таких соревнований. Это сейчас футболисты за год могут сыграть по 10 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, поэтому их можно назвать более опытными и, соответственно, более хладнокровными.

— А в нынешнем отборе у главной команды страны достаточно шансов для того, чтобы попасть на чемпионат мира?

— Почему нет? Впереди половина дистанции, а учитывая силу некоторых наших конкурентов, можно предположить, что очки будут терять все. Вот только нам нужно это делать как можно реже.

Сергей Попов действует по схеме 4—3—3

— Как вы считаете, почему подопечным Андрея Шевченко не удалось увезти очки из Хорватии?

— Чтобы это знать, нужно находиться внутри коллектива, но если говорить с точки зрения болельщика, то, думаю, где-то не хватило исполнительского мастерства, а где-то и везения.

— Вы сейчас у руля юношеской сборной Украины. А как насчет того, чтобы поработать на более высоком уровне?

— Скажу избитое: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Возможно, все это и будет, но в перспективе, поскольку сейчас я полностью сконцентрирован на работе с молодежью, в частности, хочу удачно выступить в финальной части чемпионата Европы со сборной U-17.

— В нынешнем году сборная Украины празднует свое 25-летие. Сайт zbirna.com стал инициатором опроса по определению лучших футболистов в своих амплуа за всю историю национальной команды. Хотелось бы услышать и ваши тройки, ведь вы не последний человек, выступавший в рядах сине-желтых…

— (После паузы.) Для этого нужно время, но если вы хотите получить ответ сразу, то немного соригинальничаю и назову двух вратарей — это Александр Шовковский и Андрей Пятов; четырех защитников — это Олег Лужный, Александр Головко, Владислав Ващук и Андрей Русол; трех полузащитников — это Анатолий Тимощук, Юрий Калитвинцев и Андрей Ярмоленко, и трех нападающих — это Андрей Шевченко, Сергей Ребров и Виктор Леоненко.

— Ваша тактическая схема 4—3—3?

— (Улыбается.) Я не беру схему, а выбираю лучших. Все это условно, ведь того же Ярмоленко можно поставить в атаку, а кого-то из центральных защитников нужно смещать на левый фланг…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК