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Артем ФРАНКОВ: «Челси все-таки удалось сглазить»

В матче с «Кристал Пэлас» лондонская команда нарвалась на «бутылку Хеннесси», считает специалист

  • 02.04.2017 14:14
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал поражение «Челси» от «Кристал Пэлас» (1:2) в очередном туре АПЛ.

«А «Челси» все-таки удалось сглазить воплями о том, что они уже чемпионы - иначе объяснить происшедшее в лондонском дерби нереально. Команда-то делала ровно то же самое, что и всегда (24 удара, 11 в створ), вот только нарвалась на «бутылку Хеннесси»...

Неприятность эту мы переживем», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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