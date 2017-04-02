Артем ФРАНКОВ: «Челси все-таки удалось сглазить»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал поражение «Челси» от «Кристал Пэлас» (1:2) в очередном туре АПЛ.
«А «Челси» все-таки удалось сглазить воплями о том, что они уже чемпионы - иначе объяснить происшедшее в лондонском дерби нереально. Команда-то делала ровно то же самое, что и всегда (24 удара, 11 в створ), вот только нарвалась на «бутылку Хеннесси»...
Неприятность эту мы переживем», – написал Франков в своей конференции.
Источник — MatchDay
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