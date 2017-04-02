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Хиддинк отказался возглавить Лестер

Голландец считает, что руководство клуба должно довериться Крейгу Шекспиру

  • 02.04.2017 13:51
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ФК Челси. Клаудио Раньери и Гус Хиддинк
© ФК Челси. Клаудио Раньери и Гус Хиддинк

70-летний голландский тренер Гус Хиддинк отказался возглавить английский «Лестер».

После увольнения со своего поста Клаудио Раньери, команду временно возглавил его помощник Крэйг Шекспир. «Лестер» начал переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера, среди которых был Хиддинк.

«Я отказал. Почему бы им не довериться помощнику Раньери, Крейгу Шекспиру. Он знает и клуб, и игроков», – отметил Хиддинк.

Под руководством Шекспира клуб одержал победы в четырех матчах АПЛ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев «Севилью».

Источник — The Telegraph

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