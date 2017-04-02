Хиддинк отказался возглавить Лестер

70-летний голландский тренер Гус Хиддинк отказался возглавить английский «Лестер».
После увольнения со своего поста Клаудио Раньери, команду временно возглавил его помощник Крэйг Шекспир. «Лестер» начал переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера, среди которых был Хиддинк.
«Я отказал. Почему бы им не довериться помощнику Раньери, Крейгу Шекспиру. Он знает и клуб, и игроков», – отметил Хиддинк.
Под руководством Шекспира клуб одержал победы в четырех матчах АПЛ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев «Севилью».
Источник — The Telegraph
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