Хиддинк отказался возглавить Лестер

70-летний голландский тренер Гус Хиддинк отказался возглавить английский «Лестер».

После увольнения со своего поста Клаудио Раньери, команду временно возглавил его помощник Крэйг Шекспир. «Лестер» начал переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера, среди которых был Хиддинк.

«Я отказал. Почему бы им не довериться помощнику Раньери, Крейгу Шекспиру. Он знает и клуб, и игроков», – отметил Хиддинк.

Под руководством Шекспира клуб одержал победы в четырех матчах АПЛ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев «Севилью».