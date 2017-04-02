Александрии хватило на один тайм: Динамо увозит разгромную победу

И «Александрия», и «Динамо» подходили к стартовому поединку второго этапа чемпионата с кадровыми проблемами. Наиболее обескровленными были хозяева. Из-за травм игру пропускали Чорний, Запорожан, Чеботарев. Путраш с Леоновым только выходят на оптимальные кондиции, соответственно, матч начинали со скамейки запасных. Также не смог рассчитывать Владимир Шаран на дисквалифицированных Басова с Симининым и на Цурикова, который пропускал поединок по условиям арендного соглашения. Что касается «Динамо», то помочь «бело-синим» не мог едва получивший индульгенцию от тренеров и руководства Хачериди, выбывший из-за травмы из строя примерно на четыре недели.

«Динамовцам» в любом случае надо было реабилитироваться перед собственными болельщиками за недавнюю пощечину от географического соседа «Александрии» – «Звезды». Но злой кировоградский рок словно не хотел отпускать от себя действующего чемпиона страны. И первый же удар в створ ворот на 2-й минуте завершился голом в ворота «Динамо» – Огиря классно приложился к мячу и вонзил его мощным ударом из-за пределов штрафной в девятку ворот Рудько.

«Александрия» после забитого гола отошла на свою половину поля, предельно дисциплинированно действуя в обороне. А шокированные «динамовцы» долго не могли опомниться и попытаться воплотить в действие новую схему Сергея Реброва, который решил не отставать от футбольной моды и сыграть на «Нике» с тремя защитниками. Активными бровочниками со стартовых секунд вышли Антунеш и Морозюк, задачей которых было подносить снаряды к Гармашу и Ярмоленко, соответственно, слева и справа. Те, в свою очередь, действовали в связке с единственным номинальным форвардом Яремчуком.

Первый опасный момент гости сумели создать лишь на 23-й минуте, когда мяч после удара со штрафного Антунешом просвистел в сантиметрах от крестовины. Александрийцы едва не удвоили свое преимущество спустя минуту. Грицук перехватил мяч после небрежной передачи Рудько на Антунеша, но, похоже, настолько не ожидал такого подарка, что не смог по-настоящему им воспользоваться. А Вида оказался расторопнее и подстраховал голкипера.

Нельзя не отметить острые пасы Гармаша. Как и опасный удар с разворота в исполнении Ярмоленко – мяч разминулся с дальним углом ворот Новака. Последний шанс восстановить равновесие был у киевлян на 41-й минуте, но Сидорчук хлестким ударом пробил над перекладиной.

Получив, видимо, жесткий нагоняй от тренера в раздевалке, «динамовцы» со стартовых секунд второго тайма включили активный прессинг, и уже на 53-й минуте едва не добились желаемого. Морозюк со штрафного пробил стенку, Новак сумел достать мяч и выбил прямо на ногу Антунеша, который с метра умудрился не попасть в пустые ворота. Но спустя шесть минут свои прямые обязанности блестяще исполнил Беседин, который двумя минутами ранее заменил откровенно не вписавшегося в игру Яремчука. Едва не первым касанием Артем результативно замкнул фланговый прострел от Ярмоленко. А еще через семь минут свое слово сказал Гармаш. Ярмоленко решился на дальний удар, Новак парировал прямо на Дениса, который, подработав мяч, по-бильярдному уложил его в дальний угол.

После второго гола в игре образовалась некоторая пауза. «Динамовцы», выйдя вперед, решили перевести дыхание, а александрийцы, похоже, помимо морального удара подсели еще и физически. Всё вместе привело к тому, что решающее слово было за опытом отдельных игроков. Он дал о себе знать на 84-й минуте. Бондаренко на правом фланге защиты замешкался с пасом вперед, а подкарауливший его Гармаш обокрал защитника и перевел на противоположный фланг на Ярмоленко. Андрей, выйдя один на один с голкипером, оставил не у дел сначала его, а потом защитника и, фактически, занеся мяч в ворота хозяев.

Это была точка в матче, оставшееся время команды просто доигрывали. Включая четыре минуты, который добавил к основному времени Юрий Можаровский, для которого это был 100-й матч в Премьер-лиге. И который назначил на 90+2-й минуте еще и пенальти в ворота «Александрии» за фол Мягкова на Морозюке. Что и позволило Ярмоленко оформить дубль.



Евгений САВЧУК



«Александрия» - «Динамо» (Киев) - 1:4 (1:0)

Владислав Огиря, 2 - Артем Беседин, 60, Денис Гармаш, 66, Андрей Ярмоленко, 84, 90+3, с пенальти

«Александрия»: Андрей Новак, Андрей Гитченко, Антон Шендрик, Валерий Бондаренко, Владислав Огиря (Павел Мягков, '75), Василий Грицук, Артем Полярус (Вахтанг Чантуришвили, '69), Евгений Банада, Сергей Старенький, Виталий Пономар, Станислав Кулиш (Владимир Приемов, '44)

«Динамо»: Артур Рудько, Александар Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Тамаш Кадар, Денис Гармаш (Виктор Цыганков, '89), Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Сергей Сидорчук (Сергей Рыбалка, '68), Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук (Артем Беседин, '58)

Антон Шендрик, 23. Владислав Огиря, 29. Сергей Старенький, 37. Вахтанг Чантуришвили, 86. - Артем Беседин, 71.



Удары (в створ): 5 (4) - 13 (7)

Угловые: 1 - 6

Оффсайды: 5 - 3.



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АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



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