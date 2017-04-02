Андерлехт намерен продать Теодорчика за €20-25 миллионов

Генеральный менеджер «Андерлехта» Херман ван Хольсбек поделился планами бельгийского клуба о будущем 25-летнего польского нападающего Лукаша Теодорчика.

Недавно «Андерлехт» выкупил Теодорчика у «Динамо» приблизительно за €5 миллионов.

«Я надеюсь, что «Андерлехт» продаст Теодорчика за €20-25 миллионов. Он может стать одним из самых дорогих трансферов в истории чемпионата Бельгии.

На матчах «Андерлехта» всегда полно скаутов. У меня есть уже несколько конкретных предложений, в апреле будет еще больше. Но может случиться и так, что Теодорчик останется в клубе на длительное время», – отметил ван Хольсбек.

В текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 42 матча во всех турнирах, где забил 28 мячей и отдал 4 голевые передачи.