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Зинедин ЗИДАН: «Могу ли я в будущем возглавить Барселону? Нет!»

Главный тренер «сливочных» резко высказался против такого развития событий

  • 02.04.2017 13:17
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Метки
ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

44-летний наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил, что он никогда не будет тренировать «Барселону».

«Могу ли я в будущем возглавить «Барселону»? Нет!», – резко ответил Зидан. «Вот вам и заголовок на завтра», – добавил главный тренер мадридского клуба.

В качестве игрока Зидан выступал в «Реале» с 2001-го по 2006-й год, затем работал в структуре клуба. Главным тренером «Реала» Зидан был назначен 4-го января 2016-го года.

В качестве наставника «сливочных» Зидан выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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