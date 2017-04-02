Зинедин ЗИДАН: «Могу ли я в будущем возглавить Барселону? Нет!»

44-летний наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил, что он никогда не будет тренировать «Барселону».
«Могу ли я в будущем возглавить «Барселону»? Нет!», – резко ответил Зидан. «Вот вам и заголовок на завтра», – добавил главный тренер мадридского клуба.
В качестве игрока Зидан выступал в «Реале» с 2001-го по 2006-й год, затем работал в структуре клуба. Главным тренером «Реала» Зидан был назначен 4-го января 2016-го года.
В качестве наставника «сливочных» Зидан выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
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