Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Первый гол Ворсклы – фальсификация»

Наставник «Волыни» прокомментировал поражение от полтавского клуба (0:2)

  • 02.04.2017 13:04
  • 397 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Волынь. Виталий Кварцяный
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный поделился своими впечатлениями от матча против «Ворсклы» (0:2).

- В эпизоде с первым голом было нарушение правил против Петрова, ему заплели ноги, и он упал. Судья сказал, что игрок сам споткнулся о мяч, но вы посмотрите запись. Гол не чистый, это фальсификация.

Наверное, наша команда немного уступала сопернику, но у меня претензий нет, все старались. Такое у нас качество футболистов. Логинов не может играть опорного, но сильнее у нас нет. Но законно мы не должны были проигрывать. Пропустили два корявых гола. Не с того некоторые тренеры начинают.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    vik_70
    online
      vik_70, 02.04.2017 14:34
    0
    Чем тебе Сачко нетакой, на себя посмотри
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.