Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Первый гол Ворсклы – фальсификация»

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный поделился своими впечатлениями от матча против «Ворсклы» (0:2).

- В эпизоде с первым голом было нарушение правил против Петрова, ему заплели ноги, и он упал. Судья сказал, что игрок сам споткнулся о мяч, но вы посмотрите запись. Гол не чистый, это фальсификация.

Наверное, наша команда немного уступала сопернику, но у меня претензий нет, все старались. Такое у нас качество футболистов. Логинов не может играть опорного, но сильнее у нас нет. Но законно мы не должны были проигрывать. Пропустили два корявых гола. Не с того некоторые тренеры начинают.