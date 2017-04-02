Динамо присматривается к защитнику Олимпиакоса

Киевское «Динамо» интересуется 30-летним центральным защитником «Олимпиакоса» Мануэлом да Коштой.

Футболист с французско-португальскими корнями выступает за сборную Марокко. Также раньше он играл за «Нанси», ПСВ, «Фиорентину», «Вест Хэм», московский «Локомотив», «Сивасспор» и «Насьонал».

В текущем сезоне да Кошта провел за «Олимпиакос» 28 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол. Контракт футболиста с греческим клубом рассчитан до лета 2017-го года, после чего он сможет уйти в качестве свободного агента.

Рыночная стоимость игрока оценивается в €1,5 миллиона.