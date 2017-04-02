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Динамо присматривается к защитнику Олимпиакоса

Мануэл да Кошта попал в сферу интересов киевского клуба

  • 02.04.2017 12:53
  • 950 просмотров
  • 4 комментария
Метки
filathlos.gr
© filathlos.gr

Киевское «Динамо» интересуется 30-летним центральным защитником «Олимпиакоса» Мануэлом да Коштой.

Футболист с французско-португальскими корнями выступает за сборную Марокко. Также раньше он играл за «Нанси», ПСВ, «Фиорентину», «Вест Хэм», московский «Локомотив», «Сивасспор» и «Насьонал».

В текущем сезоне да Кошта провел за «Олимпиакос» 28 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол. Контракт футболиста с греческим клубом рассчитан до лета 2017-го года, после чего он сможет уйти в качестве свободного агента.

Рыночная стоимость игрока оценивается в €1,5 миллиона.

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Комментарии
    Mishgan1980
      Mishgan1980, 02.04.2017 13:10
    +2
    Всякую хрень подбирают
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    Sasha3110
      Sasha3110, 02.04.2017 13:10
    +3
    Динамо нужно наигрывать Очигаву а не покупать заграничных за бешенные деньги которые ничего не показывают!!!!
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 02.04.2017 13:23
    +5
    Пантіч та Кадар вже проявили себе... треба далі посередніх захисників скуповувати.... Коли купите забивного форварда замість пачки шлаку?
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    Анатолий Чорнобук
      Анатолий Чорнобук, 02.04.2017 13:51
    -2
    Пантич Кадар то одна людина...
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