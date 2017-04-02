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Украинец Нойок забил фантастический мяч в чемпионате Беларуси

Полузащитник минского «Динамо» отменным дальним ударом поразил ворота могилевского «Днепра»

  • 02.04.2017 12:48
  • 243 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Минск. Александр Нойок
© ФК Динамо Минск. Александр Нойок

24-летний украинский хавбек минского «Динамо» Александр Нойок забил невероятный по красоте гол в матче 1-го тура чемпионата Беларуси против могилевского «Днепра».

На 16-й минуте поединка Нойок удачно подкараулил отскок и мощным ударом из-за штрафной поразил дальний верхний угол ворот соперника, открыл счет в матче (на видео с 50-й секунды). Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 3:0.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    H4des
    online
      H4des, 02.04.2017 13:00
    0
    Гол конечно хорош. Вопрос такой, что это за актеры с трубами? или в Беларуси еще совок?
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