24-летний украинский хавбек минского «Динамо» Александр Нойок забил невероятный по красоте гол в матче 1-го тура чемпионата Беларуси против могилевского «Днепра».
На 16-й минуте поединка Нойок удачно подкараулил отскок и мощным ударом из-за штрафной поразил дальний верхний угол ворот соперника, открыл счет в матче (на видео с 50-й секунды). Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 3:0.
Источник — Sport.ua
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