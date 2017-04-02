Последние комментарии

Украинец Нойок забил фантастический мяч в чемпионате Беларуси 13:00 — Дмитрий Стеблина Гол конечно хорош. Вопрос такой, что это за актеры с трубами? или в Беларуси еще совок?

Александрия – Динамо. Анонс 12:58 — Саня I Кстати, д-ы-р-к-офаны, радуйтесь. На нормальном канале и в качестве футбол посмотрите) 12:53 — Саня I В том то и дело что Шахта проигрывает в еврокубках, а дерьнамо заглатывает у всех во всех турнира...