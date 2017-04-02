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Олег ГЕРАСИМЮК: «Хочется преодолеть эту неприятную полосу»

В «Волыни» сложилась неблагоприятная психологическая обстановка, считает футболист

  • 02.04.2017 12:42
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ФК Волынь. Олег Герасимюк
© ФК Волынь. Олег Герасимюк

Полузащитник «Волыни» Олег Герасимюк прокомментировал игру своей команды в матче против «Ворсклы» (0:2).

- Думаю, матч можно разделить на два тайма, но неприятно, что опять проигрываем. Будем двигаться дальше. Хочется преодолеть эту неприятную полосу и зацепиться за какие-то очки, потому что вы знаете, что психологическая обстановка в команде не очень.

Источник — ТК Футбол

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