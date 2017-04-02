Олег ГЕРАСИМЮК: «Хочется преодолеть эту неприятную полосу»

Полузащитник «Волыни» Олег Герасимюк прокомментировал игру своей команды в матче против «Ворсклы» (0:2).
- Думаю, матч можно разделить на два тайма, но неприятно, что опять проигрываем. Будем двигаться дальше. Хочется преодолеть эту неприятную полосу и зацепиться за какие-то очки, потому что вы знаете, что психологическая обстановка в команде не очень.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.