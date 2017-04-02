Маскот Шальке показал красную карточку арбитру матча с Боруссией Д

Маскот «Шальке», которого зовут Эрвин, после матча с дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии (1:1) продемонстрировал красную карточку бригаде арбитров во главе с Феликсом Цвайером.
Главный судья поединка не стал назначать пенальти в ворота «Боруссии» в концовке встречи, чем и вызвал гневную реакцию Эрвина.
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