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Маскот Шальке показал красную карточку арбитру матча с Боруссией Д

Гнев Эрвина вызвало нежелание рефери назначить пенальти в ворота дортмундского клуба

  • 02.04.2017 12:39
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Метки
t-online.de. Эрвин
© t-online.de. Эрвин

Маскот «Шальке», которого зовут Эрвин, после матча с дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии (1:1) продемонстрировал красную карточку бригаде арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Главный судья поединка не стал назначать пенальти в ворота «Боруссии» в концовке встречи, чем и вызвал гневную реакцию Эрвина.

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