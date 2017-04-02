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Сергей КАНДАУРОВ: «Павлов договаривался с Динамо и играл на контору»

Экс-игрок сборной Украины эмоционально отреагировал на интервью известного тренера

  • 02.04.2017 12:26
  • 572 просмотров
  • 1 комментария
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fc-metalist.com. Сергей Кандауров
© fc-metalist.com. Сергей Кандауров

Бывший игрок «Металлиста», «Маккаби», «Бенфики» и сборной Украины Сергей Кандауров эмоционально отреагировал на одно из интервью известного украинского тренера Николая Павлова.

«Да-да! Пусть напишет, как с «Динамо» договаривался, когда «Ильичевец» тренировал (чтобы не вылететь), как был одним из продолжателей договорняков в Украине и потом как спасал эту же команду «играя на контору». Ждем и дальше от уважаемого человека больше футбольных откровений!», – написал Кандауров в социальной сети Facebook.

Николай Павлов возглавлял «Ильичевец» с 1997-го по 2004-й и с 2012-го по 2015-й годы.

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Комментарии
    limb-ua
    online
      limb-ua, 02.04.2017 12:39
    0
    А вот это очень похоже на "Голубятника".
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