Сергей КАНДАУРОВ: «Павлов договаривался с Динамо и играл на контору»

Бывший игрок «Металлиста», «Маккаби», «Бенфики» и сборной Украины Сергей Кандауров эмоционально отреагировал на одно из интервью известного украинского тренера Николая Павлова.

«Да-да! Пусть напишет, как с «Динамо» договаривался, когда «Ильичевец» тренировал (чтобы не вылететь), как был одним из продолжателей договорняков в Украине и потом как спасал эту же команду «играя на контору». Ждем и дальше от уважаемого человека больше футбольных откровений!», – написал Кандауров в социальной сети Facebook.

Николай Павлов возглавлял «Ильичевец» с 1997-го по 2004-й и с 2012-го по 2015-й годы.