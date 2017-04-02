Украинский хавбек «Генка» Руслан Малиновский отметился голевым пасом в поединке чемпионата Бельгии против «Локерена» (4:0).

Малиновский вышел на поле в стартовом составе и в добавленное к первому тайму время сделал ассист на Позуэло, который открыл счет в матче. На 68-й минуте поединка Малиновский был заменен на Хейнена.

Стоит отметить, что в составе «Локерена» сыграл украинец Сергей Болбат, который вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.