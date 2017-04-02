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Малиновский отметился ассистом в матче против Локерена

Голевой пас украинского полузащитника помог его команде разгромить «Локерен»

  • 02.04.2017 12:12
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ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Генка» Руслан Малиновский отметился голевым пасом в поединке чемпионата Бельгии против «Локерена» (4:0).

Малиновский вышел на поле в стартовом составе и в добавленное к первому тайму время сделал ассист на Позуэло, который открыл счет в матче. На 68-й минуте поединка Малиновский был заменен на Хейнена.

Стоит отметить, что в составе «Локерена» сыграл украинец Сергей Болбат, который вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

Источник — Sport.ua

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