Вадим ШАБЛИЙ: «Все разногласия Хачериди с Динамо в прошлом»

В окончательную заявку на игру с Хорватией попали 23 футболиста, и у 15-ти из них подписаны соглашения с агентской компанией Вадима Шаблия. На днях он побывал в Турции.

— Вадим, в последнее время вы в Стамбуле проводите больше времени, чем в Киеве…

— Нет, это не правда (улыбается). Но то, что по работе приходится туда чаще мотаться, — это факт. За Фенербахче выступает Александр Караваев, и я решил его навестить. Обсудить будущее и с ним, и с клубом.

— Летом он уйдет?

— Пока ничего не понятно. В команде может поменяться тренер, Саша работает. В отсутствии отдачи и профессионализма его никто не сможет обвинить. Парень он с характером, поэтому уверен, что с этой непростой ситуацией справится.

— Как так получилось: когда он только пришел, произвел настоящий фурор, и даже на обложку клубного журнала попал, но потом перестал попадать в заявку?

— Для меня это тоже загадка, но, поймите, агент не может вмешиваться в работу наставника. Такое нынче видение главного тренера Фенербахче Дика Адвоката. Впрочем, сезон еще продолжается — впереди много игр.

— Может, все это последствия интервью, в котором Караваев сказал, что в Стамбуле вообще нет работы над тактикой?

— Не думаю. Футбольные люди хорошо принимают, что эта фраза просто вырвана из контекста. На самом деле, Саша сказал об этом совсем по-другому.

— После вашего визита турецкие СМИ стали писать по поводу возможного перехода в Фенербахче двух ваших клиентов — Артема Кравца и Руслана Малиновского. Дыма без огня не бывает?

— Пока эти вопросы я не хочу комментировать, но могу сказать, что к украинским футболистам большой интерес. И не только в Турции.

— Летом будет много трансферов?

— Думаю, достаточно.

— Изменения формата чемпионата никого не смогут остановить?

— Вряд ли. Любой футболист хочет играть там, где на стадион приходят болельщики. Там, где ажиотаж, а не там, где все время пишут, что у нас все плохо.

— Среди всех наших легионеров самый большой рейтинг сейчас у Малиновского. Согласны?

— Думаю, так и есть. Руслан показывает хороший футбол, забивает, отдает результативные передачи. Он сильно добавил в оборонительных действиях, и статистика, которую я видел на вашем сайте, это подтверждает.

Сейчас Малиновский действительно самый яркий игрок, многие клубы о нем спрашивают. Жаль, что перед самым матчем в Хорватии этот полузащитник заболел. Очень жаль…

— Думаете, вышел бы в основе?

— На замену — точно. Кто знает, может, во втором тайме, когда мы атаковали, как раз его креатива и не хватило.

— Сборная вам понравилась?

— Заметно, что команда играет в другой футбол, который нравится самим игрокам. Думаю, команда Андрея Шевченко на правильном пути.

— В нее пока не попадает еще один ваш подопечный Евгений Хачериди. Он — на правильном пути?

— Все нормально, если не считать травмы, полученной в спарринге с Ворсклой. Все разногласия уже в прошлом. У Жени контракт с Динамо (с лета — еще год), и он будет его честно отрабатывать. В том, что это очень сильный защитник, думаю, никто не сомневается.

— По поводу будущего Андрея Ярмоленко вы уже, наверное, устали отвечать?

— Тут по-прежнему все зависит от трех факторов — заинтересованности потенциальных покупателей, интересов Динамо и самого футболиста. Ничего нового я вам не скажу.

— Вы говорили, что в Турцию Ярмоленко не поедет. Это так?

— Да, это его решение.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК