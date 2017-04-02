Сергей НАГОРНЯК: «С Коноплянкой и Ярмоленко беда»

Сергій Нагорняк констатує спад у грі двох лідерів нашої збірної.

«Лідери українського футболу суттєво здали позиції, і це гірка правда, - сказав Сергій Нагорняк, - Особливо погіршили гру легіонери. Фактично, лише Євген Шахов, Руслан Малиновський та Євген Селезньов мають ігрову практику у своїх клубах. Інші ж втратили місця в основному складі. Найбільш прикро, що лідери Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко перестали прогресувати. Це біда. Зараз цих хлопців лише номінально можна назвати лідерами українського футболу. Насправді все значно складніше. Андрію Шевченкові не позаздриш».