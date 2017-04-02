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Артем ФРАНКОВ: «Продажа Теодорчика – одна из загадок Динамо»

Стоимость форварда в несколько раз выше, чем выручил за него киевский клуб, считает специалист

  • 02.04.2017 11:15
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал продажу польского форварда Лукаша Теодорчика в «Андерлехт». За игрока киевский клуб получил всего около €5 миллионов.

В текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 42 матча во всех турнирах, где забил 28 мячей и отдал 4 голевые передачи. Transfermarkt.com оценивает ориентировочную стоимость нападающего в €12,5 миллионов.

«Это одна из загадок «Динамо». Кто и почему подписал арендное соглашение с правом «Андерлехта» на гарантированный выкуп игрока за такую сумму, фактически нарисовав на Теодорчике крест – вопрос крайне любопытный. На тот момент, возможно, цена казалась достойной и удачной, а право забрать игрока обратно – не слишком нужным... Как бы то ни было, сейчас очевидно, что настоящая цена Тео раза в три-четыре выше, чем получило за него «Динамо», хоть и компенсировало свои расходы!

Во всяком случае, именно так происшедшее выглядит извне. Как ни крути, форвард с таким числом мячей за сезон приличном чемпионате и Лиге Европы стоит дороже пятерки евро», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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