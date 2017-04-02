Иван ГЕЦКО: «Поддерживаю идею Маркевича пригласить в сборную Марлоса»

Іван Гецко не бачить нічого страшного у тому, що Марлос одягне синьо-жовту амуніцію.

«Я цілком підтримую ідею Мирона Маркевича запросити у збірну України бразильця Марлоса, - сказав Іван Гецко, - Він футболіст з великої літери. Вже давно треба було попрацювати з Марлосом, щоб він вже нині був у збірній України! На ньому будувалася би вся атака нашої команди. Він би зв’язував захисну та атакувальну лінії команди Андрія Шевченка. Його рівень дуже високий. От якщо натуралізовувати, то лише таких футболістів! У цьому немає нічого страшного».