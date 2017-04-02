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Жилстрой-2 разгромил женскую сборную Украины U-19

Женская сборная продолжает подготовку к элит-раунду Евро-2017

  • 02.04.2017 10:58
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ФФУ
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Жіноча збірна України WU-19 в рамках підготовки до еліт-раунду ЧЄ-2017 на тренувальній базі в Щасливому провела товариський поєдинок проти чинного чемпіона України – харківського «Житлобуд-2».

Стартові хвилини гри пройшли за ініціативи більш досвідчених гравців харківського клубу, які в підсумку першими і забили - Яна Калініна відкрила лік своїм голам в сьогоднішньому матчі. Пропущений гол змусив ще більш активніше заграти гравцям «молодіжки», які застовуючи пресинг і флангові атаки ще до перерви зуміли зрівняти рахунок. Гол на рахунку Юлії Шевчук. На жаль, нічий результат втримати не вдалося і за декілька хвилин до перерви все та ж Яна Калініна знову вивела свою команду вперед - 2:1.


У перерві відбулися ряд змін у складі «синьо-жовтих». Не встигли збірниці перебудуватися, як рахунок став вже 3:1. І якщо в першому таймі гра була майже рівна, то в таймі другому досвід чемпіонок України дався взнаки, які довели рахунок аж до 5:1 на свою користь.

Та незважаючи на результат, це був дуже потрібний матч з солідним суперником, в якому тренерський склад в повній мірі зумів перевірити склад «молодіжки» перед участю в еліт-раунді чемпіонату Європи.

Після матчу головний тренер WU-19 Наталія Зінченко визначилася зі списком 18 гравців, які й вирушать до Ірландії.

Склад збірної України:

Воротарі: Дарина Бондарчук, Ольга Рябовіл (обидві - «Житлобуд-2», Харків)

Захисники: Яна Деркач («Легенда-ШВСМ», Чернігів), Христина Татарин, Будаєва Віталія (ЖФК «Пантери», Умань), Марія Колєщук («Родина-Ліцей», Костопіль), Кристіна Козуб («Єдність», Чернігівська обл.), Марина Шайнюк (СШ-інтернат, Володимир-Волинський)

Півзахисники: Юлія Шевчук (Житлобуд-1», Харків), Тетяна Полюхович «Житлобуд-2», Харків), Надія Куніна («Легенда-ШВСМ», Чернігів), Анастасія Кумеда, Ірина Рибалкіна (обидві - ЖФК «Пантери», Умань), Тетяна Бубняк (СШ-інтернат, Володимир-Волинський), Ніколь Козлова («Торонто», Канада), Наталія Черепаня («АТЕКС-СДЮШОР-16», Київ)

Нападники: Наталія Гриб («Олімпія», Польща), Вікторія Гірин (ДЮСШ, Маневичі)

Товариський матч

Україна WU-19 – «Житлобуд-2» - 1:5
Голи: Шевчук — Калініна-4, Малахова

Україна WU-19 (стартовий склад): Бондарчук - Козуб, Колєщук, Татарин, Деркач, Рибалкіна, Полюхович, Шевчук, Кумеда, Козлова, Куніна
«Житлобуд-2» (стартовий склад): Славич - Василюк, Рижова, Подольська, Корсун, Дятел, Андрухів, Китаєва, Малахова, Калініна, Скориніна

Источник — Федерация футбола Украины

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