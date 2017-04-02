КОНТЕ: «На победу мы не наиграли, но ничья была бы справедливой»

После первого с сентября домашнего поражения, которое его клубу нанес «Кристал Пэлас» (1:2), Антонио Конте посетовал, что его команда сегодня заслуживала как минимум ничью.

«Синие» быстро вышли вперед благодаря голу Сеска Фабрегаса, однако вскоре мячи, забитые Уилфридом Заха и Кристианом Бентеке с интервалом в две минуты, перевернули игру с ног на голову.

Уступая в счете, «синие» продемонстрировали великолепную реакцию, однако голкипер «Пэлас» Уэйн Хеннесси совершил отличные сэйвы после ударов Азара и Диего Косты до перерыва. Кроме того, в первом тайме в пользу «Челси» не был назначен очевидный пенальти, когда после удара Педро мяч попал в руку Андроса Таунсенда. Несмотря на полное превосходство во второй половине встречи, команде Антонио Конте не удалось использовать создаваемые возможности.

«Думаю, сегодня мы заслужили как минимум ничью, — комментирует Конте. — На победу мы не наиграли, но ничья была бы справедливым исходом. Мы создали много шансов для взятия ворот и доминировали в игре против очень сильной команды с отличным подбором игроков. Жаль, но сегодня был не наш день».

Конте прокомментировал момент с неназначенным пенальти

«Честно говоря, я не видел этот эпизод. Возможно, там что-то и было, но в этой ситуации нужно руководствоваться решением арбитра».

В отсутствие Виктора Мозеса Педро начал сегодняшнюю игру на правом фланге полузащиты

«Виктор проводит великолепный сезон и очень важен для команды. Однако Педро сегодня отлично справился на его позиции. На фланге полузащиты они оба демонстрируют хорошую атакующую игру, тем самым в очередной раз подтверждая стремление команды играть в свой футбол. Педро провел классный матч».

В следующей игре, которая состоится в среду, «синие» на своем поле принимают «Манчестер Сити»

«В среду мы играем против «Манчестер Сити». Мы знаем их сильные стороны, однако теперь для нас самое важное — как следует отдохнуть и восстановить силы. Нам необходимо правильно подготовиться к предстоящей игре».

«Каждый матч, вплоть до последнего тура, будет для нас очень сложным, будь то игра с «Манчестер Сити» или командой из зоны вылета».

«Для СМИ сегодняшний матч завершился хорошо, поскольку наше поражение повысило интерес к чемпионской гонке. Тем не менее, я всегда говорил, что чемпионат завершен только тогда, когда соперники теряют математические шансы догнать тебя. До той поры необходимо в каждой встрече играть на победу, поскольку простых соперников в Англии не бывает».