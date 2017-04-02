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В Одессе произошло столкновение фанатов Черноморца и полиции

На трибунах стадиона в ход пошли газовые баллончики и мусорные урны

  • 02.04.2017 10:15
  • 775 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Черноморец
© ФК Черноморец

Окончание поединка 23-го тура УПЛ между «Черноморцем» и «Олимпиком» в Одессе (0:0) ознаменовалось столкновениями одесских фанатов с полицией. На трибунах стадиона «Черноморец» в ход пошли газовые баллончики и мусорные урны.

По предварительной информации, причиной столкновений стало использование файеров фанатами «Черноморца».

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Комментарии
    ramos2010
    online
      ramos2010, 02.04.2017 10:43
    +1
    чувак на 46 секунде красиво менту зарядил, тип что то с кармана достал показать и в харю
    Ссылка
    rizzo
    online
      rizzo, 02.04.2017 10:51
    0
    ramos2010, 02.04.2017 10:43
    чувак на 46 секунде красиво менту зарядил, тип что то с кармана достал показать и в харю
    По классике!
    Ссылка
    dimonlimonov
    online
      dimonlimonov, 02.04.2017 11:22
    0
    ramos2010, 02.04.2017 10:43
    чувак на 46 секунде красиво менту зарядил, тип что то с кармана достал показать и в харю

    Наверняка удостоверение участника АТО. Не паспорт же он с собой брал на матч.
    Ссылка
    dimonlimonov
    online
      dimonlimonov, 02.04.2017 11:22
    0
    ramos2010, 02.04.2017 10:43
    чувак на 46 секунде красиво менту зарядил, тип что то с кармана достал показать и в харю

    Наверняка удостоверение участника АТО. Не паспорт же он с собой брал на матч.
    Ссылка
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