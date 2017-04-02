Не язви! В прошлом чемпионате Шахта теряла очки со Сталью, Черноморцем и другими..., в этом году ...

Какой 0:2? Здесь обе забьют верняк.

Наверняка удостоверение участника АТО. Не паспорт же он с собой брал на матч.

Наверняка удостоверение участника АТО. Не паспорт же он с собой брал на матч.

По классике!