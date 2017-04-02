Окончание поединка 23-го тура УПЛ между «Черноморцем» и «Олимпиком» в Одессе (0:0) ознаменовалось столкновениями одесских фанатов с полицией. На трибунах стадиона «Черноморец» в ход пошли газовые баллончики и мусорные урны.
По предварительной информации, причиной столкновений стало использование файеров фанатами «Черноморца».
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Наверняка удостоверение участника АТО. Не паспорт же он с собой брал на матч.
Наверняка удостоверение участника АТО. Не паспорт же он с собой брал на матч.
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